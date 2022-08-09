Бывшая девушка американской шоувумен Эллен Дедженерес актриса Энн Хеч попала в крупную аварию в Лос-Анджелесе. Она в стабильном состоянии, хотя все еще находится в больнице.

На выходных Хеча врезалась в гараж жилого комплекса, а затем в расположенный рядом дом, спровоцировав пожар. 53-летняя актриса была госпитализирована с ожогами. Состояние Хеч после аварии не позволило врачам провести тесты на алкоголь, но, как пишут СМИ, женщина "вела машину, будто ненормальная".

Коллеги актрисы, в том числе Алек Болдуин, начали выражать ей сочувствие, но это вызвало шквал критики в их адрес в соцсетях. "А как насчет людей, которых она чуть не убила? Она важнее?" - гласит один из комментариев. Еще пользователи соцсетей переживают о судьбе Линн Мишель, дом которой в результате ДТП с участием Хеч стал, по выражению пожарной службы Лос-Анджелеса, "непригоден для проживания".

Зимой "Страна" сообщала, что американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе. В результате инцидента пострадала женщина.

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