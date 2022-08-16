Во вторник, 16 августа, под Джанкоем в Крыму началась эвакуация населения из-за детонации боеприпасов после взрыва в селе Майское.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных чиновников.

К этому времени по неофициальным данным известно, что боеприпасы взрываются в военной части

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа", - написал Чубаров.

По его словам. попали в хранилище боеприпасов и "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

Российский телеграм-канал Mash пишет, что в Майском на севере Крыма горит склад боеприпасов, который периодически детонирует.

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