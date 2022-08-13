Правозащитники из организации Amnesty International после длительной критики намерены пересмотреть свой резонансный отчет о методах ведения войны в Украине.

Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

По данным журналистов, Amnesty International хочет пересмотреть свое исследование с привлечением специалистов. Согласно заявлению организации, независимые эксперты тщательно изучат этот процесс.

Организация решила подвергнуть свои выводы проверке, учитывая вызванный ими резонанс.

"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", - говорят правозащитники.

В организации сожалеют, что пресс-релиз, посвященный исследованию, был обнародован без достаточного контекста.

"В нем не было уделено должного внимания российской агрессии в нарушение международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенным российскими военными и задокументированным Amnesty International", - считают правозащитники.

Как писала "Страна", 4 августа Amnesty International выпустила доклад, в котором обвинила ВСУ в размещении военных на гражданских объектах и пусках ракет у жилых районов.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Amnesty International создает "фальшивый баланс между жертвой и преступником".

В то же время у Зеленского обвинения Amnesty International в адрес ВСУ назвали "попыткой остановить поставки оружия Запада".

Кроме того, против Amnesty International подключились с критикой британские издания. Так, The Times назвала "тупостью" отчет Amnesty International об Украине и причислила правозащитников организации к "пропагандистам Путина".

Ранее мы писали, что Amnesty International извинилась за свой доклад, но не отказалась от обвинений в адрес украинской армии.