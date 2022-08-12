Amnesty International использовали для подготовки своего скандального отчета показания людей, которые находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях. Это значит, что интервью отобраны под очевидным давлением.

Такое заявление сделал украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Фейсбуке.

В организации считают, что большинство материалов для отчета были получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма.

"В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию… Иногда подобное "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий. Кроме того, собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией учреждений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ", – говорится в сообщении Центра.

Amnesty International выступила с заявлением, опубликованном на ее сайте, в котором опровергла информацию украинского центра.

"Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности выступил с рядом ложных утверждений о том, как Amnesty International получила доказательства, использованные в нашем пресс-релизе по Украине от 4 августа. Amnesty International категорически отвергает эти обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований и являются полностью ложными. Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа. Наши исследователи опросили всех свидетелей, показания которых мы использовали, на подконтрольных Украине территориях. Все показания были даны нам добровольно и в безопасных условиях. Расследование, опубликованное 4 августа, было проведено теми же экспертами Amnesty International, которые с начала российского вторжения систематически документировали нарушения Россией международного гуманитарного права", – говорится в заявлении.

Ранее редактор Politico Пол Тейлор заявил, что Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал критику тактики ведения войны ВСУ от организации Amnesty International, а не обвинял организацию в работе на Москву.

Как писала "Страна", Amnesty International извинилась за доклад, но не отказалась от обвинений в адрес украинской армии.