Президент Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал критику тактики ведения войны ВСУ от организации Amnesty International.

Такое мнение высказал редактор Politico Пол Тейлор в своей колонке на сайте издания.

Вот ее краткое изложение.

Сегодня Amnesty International обвиняют в том, что она "возлагает вину на жертв" и действует как "полезные идиоты" президента России Владимира Путина, потому что она опубликовала заявление с критикой поведения вооруженных сил Украины... Но обвинять группу в критике Украины неправильно.

Amnesty International безжалостно критикует агрессивную войну Москвы против своего соседа, документируя нападения на жилые кварталы... Их оценки побудили российские власти закрыть московский офис группы в апреле вместе с офисами других международных неправительственных организаций, которых все называют иностранными агентами.

Тем не менее, единственный отчет, критикующий украинские вооруженные силы за то, что они подвергают опасности жизни мирных жителей из-за того, как они действовали в некоторых жилых районах, вызвал бурю негодования в Украине и на Западе.

Однако, как показывает даже беглый взгляд на публикации Amnesty о России, это ерунда. Любая авторитетная правозащитная организация должна применять единые стандарты ко всем сторонам конфликта, не закрывая глаза на поведение "нашей стороны".

Отчет Amnesty может быть политически неудобным для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным. Ни одна страна, даже подвергшаяся жестокому нападению со стороны агрессивного соседа, не безупречна.

Зрелым ответом на такую критику было бы серьезно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защитой гражданских лиц, а не "стрелять в посыльного".

Президент Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его героические защитники способны на ошибку, и принял доклад близко к сердцу, вместо того чтобы обвинять Amnesty в том, что она дала "амнистию террористическому государству и переложила ответственность с агрессора на жертву".

Сохранение общественной поддержки борьбы Украины требует конструктивного ответа на критику авторитетных правозащитных организаций, а не попыток заткнуть им рот или дискредитировать их выводы, резюмирует Тейлор.

Ранее "Страна" сообщала, что Amnesty International извинилась за доклад, но не отказалась от обвинений в адрес украинской армии.

Также мы писали, что глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своем увольнении из-за резонансного доклада.