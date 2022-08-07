Против организации Amnesty International, которая обвинила украинских военных в том, что они прикрываются гражданским населением и наносят удары из густонаселенных кварталов, подключились с критикой британские издания.

В своей редакционной колонке The Times осуждает недавний доклад Amnesty, называя его "тупостью" и причисляя правозащитников к "пропагандистам Путина" (эта фраза вынесена в заголовок).

Автор сравнивает этот доклад с позицией английской пацифистки Веры Бриттейн, которая в 1945 году критиковала союзников за то, что они раздувают тему нацистских "лагерей смерти", чтобы скрыть последствия собственных ковровых бомбардировок немецких городов.

The Times поддержала позицию президента Зеленского, утверждающего, что Amnesty International перекладывает ответственность с преступника на жертву.

Британская газета заявляет, что базирование войск в жилых кварталах является "классической тактикой российской армии".

"Так делали в Сирии, в Чечне, а теперь и в Украине. И именно поэтому украинская армия находится в населенных пунктах: чтобы защищать украинцев от России", - пишет британское издание.

Кроме того, The Times припомнила Amnesty International эпизод с непризнанием Алексея Навального узником совести, заявив, что правозащитная организация не впервые "унижается перед Кремлем".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, в чем Amnesty International обвинило украинскую армию.

Также мы писали, что вице-премьер Ирина Верещук заявила, что отчет Amnesty International выглядит как оправдание российской агрессии в Украине.