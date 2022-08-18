Крупное наступление украинских войск на юге вряд ли возможно, но вероятна партизанская борьба.

Об этом пишет Der Spiegel в статье "Почему наступление на юге рискованно, но не без шансов".

В публикации говорится, что ВСУ "не хватает наступательного опыта и подготовки к более крупным маневрам".

"Таким образом, Украина, скорее всего, будет использовать сочетание атак на истощение и партизанских атак, чтобы отбросить врага на юг… Однако сомнительно, что это удастся украинцам. После ожесточенных боев на Донбассе обеим сторонам не хватает хорошо обученных подразделений. Украинским военным также не хватает оружия. Поэтому крупномасштабное украинское наступление на данном этапе может быть поспешным и привести к ненужным жертвам. Однако постоянные заявления правительства в Киеве означают, что попытка окружения россиян на юге состоится", – говорится в статье.

"Определенно ожидается, что наступление произойдет. Тогда относительно быстро станет ясно, есть ли у украинцев реальный прогресс или это будет просто очередная затяжная битва на истощение", – приводит издание мнение военного эксперта CSIS (Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне) Марка Кансиана.

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