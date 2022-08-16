Подводим итоги 174-го дня войны.

Ситуация на фронте 16 августа

Что сегодня важного происходило на войне:

1. Продолжаются бои за Ивано-Дарьевку под Северском - на нее наступали со стороны Лисичанского НПЗ. Вечером Генштаб заявил, что противник там отброшен.

Севернее, в лесах вокруг Славянска и Святогорска, идут тяжелые бои, о чем сообщают российские телеграм-каналы, которые сегодня подтвердили отступление из Мазановки армии РФ. Сегодня Мазановку пытались отбить, сообщил вечером Генштаб. О тяжелых боях в этом районе сообщают и российские источники.

2. Под Соледаром идет наступление на Бахмутское. С востока (от Владимировки) оно было, по данным Генштаба ВСУ, отброшено, с юга (от Покровского) атака продолжается.

Атака на сам Соледар со стороны Стряповки, как сообщает Генштаб, тоже была отбита. При этом, судя по видео, бои идут и в самом Соледаре. Россияне и "ЛНР" продвигаются от занятого ими ранее завода Knauf вглубь города.

3. Противник атакует Зализное (до декоммунизации - Артемово) на северо-запад от Горловки. Это город, который открывает путь к Торецку и вплотную к нему примыкает.

Чуть севернее была атака на Майорск.

За последние дни уже было несколько свидетельств того, что началось наступление противника под Горловкой - в район Зайцево, которое севернее. Теперь двинулись в сторону Торецка и Майорска.

4. В районе Донецка россияне наступают от Старомихайловки на поселок Невельское юго-западнее Песок, бои продолжаются.

Генштаб сообщает об атаке со стороны Сладкого на Новомихайловку (то есть с юга). Противник там имеет частичный успех. Вечером пришло уточнение, что боевые действия у Новомихайловки продолжаются.

Этот населенный пункт вчера также атаковали с востока, от Славного. Захват Новомихайловки позволил бы развить наступление на Марьинку с юга. Либо же ударить с севера на Угледар.

5. На юге противник, как заявлял Генштаб ВСУ, безуспешно атаковал Новогригорьевку в Херсонской области.

Тем временем, был нанесен новый удар по военным объектам России в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем.

Российское Минобороны заявило о диверсии. Из зоны детонации отселили более трех тысяч человек, есть пострадавшие. Также разлетающиеся снаряды повредили железнодорожную колею.

Как выяснилось, боеприпасы лежали просто под открытым небом, прямо около железной дороги, по которой ходили пассажирские поезда. То есть, зафиксировать их местоположение было делом техники (как, видимо, и подорвать).

В Офисе президента после взрывов заявили, что "демилитаризация в действии".

Глава Офиса президента Андрей Ермак дал понять, что за взрывами в Джанкое стоят ВСУ.

"Операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения", - написал Ермак.

Газета New York Times после этого заявила, со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Киева, что склад атаковало "элитное украинское подразделение", действовавшее в тылу российских войск.

К слову, ранее западные СМИ писали, что украинский спецназ мог стоять и за подрывом аэродрома около Сак. То есть, нельзя исключать, что в Крыму действует некая группа, которая и осуществляет все эти акции.

Россия же сегодня наносила массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области. В последней, как сообщает воздушное командование "Центр", был нанесен удар по военному аэродрому. Повреждена взлетно-посадочная полоса.

Также РФ наращивает авиационную группировку.

"Враг подтягивает изнутри страны авиационную технику. В настоящее время вокруг Украины около 430 вражеских самолетов, но группировка вертолетов выросла. Около 360 вертолетов", - сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Военные перспективы

Президент Владимир Зеленский сегодня ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины. Он заявил, что выезд разрешат только после окончания действия военного положения.

Это говорит о том, что власти Украины готовятся к затяжной войне. Также, вероятно, потери ВСУ несут немалые. Да и есть опасения массового отъезда мужчин призывного возраста.

Кроме того, так или иначе готовятся контрудары, для которых нужно собрать численное превосходство в людях и технике. То есть мобилизованные еще понадобятся.

Впрочем, контрнаступление на самом вероятном направлении такого удара - под Херсоном - пока вызывает на Западе сомнения.

The New York Times выпустила материал о проблематичности украинского наступления на Херсон.

Журналисты пишут, что украинские военные на юге "остаются зажатыми в своих окопах", а удары по российской логистике не подорвали основных преимуществ РФ.

"Сокращение линий снабжения еще не подорвало подавляющее преимущество Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении, что затрудняет, если не делает невозможным, продвижение украинских сил вперед без огромных потерь", - констатирует газета.

Украинские офицеры, с которым пообщались корреспонденты, говорят, что у ВСУ на Херсонском направлении нет преимущества по личному составу и технике. И в последнее время этот разрыв увеличился, потому что Россия подтянула на юг резервы.

Правда, этот процесс замедлился благодаря ударам установок Himars, которые подрывают логистику РФ и уже сделали непроездной главную артерию для снабжения - Антоновский мост.

Но издание все равно ставит вопрос, насколько это сильно снизит боеспособность российских войск. "Даже если мосты будут разрушены, у России все равно будет возможность пополнить запасы... у них много военных мостов, паромов, есть речные суда", - заявили газете военные эксперты.

При самом оптимистическом прогнозе, пошатнуть положение РФ в Херсоне украинские силы смогут лишь через несколько месяцев. Причем есть риск, что при этом ВСУ "могут лишиться ресурсов, которые потребуются им для проведения других кампаний".

В этом контексте NYT со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников ставит под сомнение озвученную недавно информацию о бегстве российского командования из Херсона на левый берег Днепра. "Доказательств этому нет", - пишет газета.

Это не первый сигнал о том, что украинские силы могут отложить наступательную операцию под Херсоном. Хотя слухи сейчас ходят разные. В том числе - о том, что будет наступление (пусть и локальное) где-то еще - например, на юге Харьковской области, где ВСУ недавно показали определенные успехи.

В российских телеграм-каналах обсуждают вероятность того, что такую атаку приурочат ко Дню независимости Украины. Впрочем, аналогично в Украине часто обсуждали некие действия Кремля к 9 мая, что, как мы знаем, так и не сбылось.

Сегодня в России сделали еще одно заявление на тему того, что применять ядерное оружие в Украине не планируют. "Все эти вбросы являются ложью", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, с военной точки зрения "нет необходимости применять ядерное оружие на Украине для достижения поставленных целей".

Кто проморгал вторжение России

Сегодня на Западе и в Украине снова пошли обсуждения того, почему украинское руководство, зная от западных партнеров о грядущем вторжении, говорило украинцам, что никакой войны не будет.

Издание The Washington Post (как считается, близкое к правящей Демпартии США) опубликовало материал под названием "Дорога к войне: США изо всех сил пытались убедить союзников и Зеленского в риске вторжения".

Там излагаются факты, которые частично уже публиковались в апреле - о том, что украинскую власть о вторжении предупреждали неоднократно.

Вплоть до того, что директор ЦРУ Бернс привез в Киев планы России захватить Гостомель в первые дни после нападения и рассказал об этом лично Зеленскому.

В новой статье по этой теме говорится, что еще в октябре Белый дом решил проинформировать Украину и союзников о данных разведки, чтобы выработать единую позицию.

Но разведданные были восприняты в Украине скептически. Хотя там говорилось не только о высадке в Гостомеле для броска на Киев, но и о планах захватить Зеленского или вообще убить его.

Из Украины, если вспомнить, на тот момент шли ровно противоположные сигналы.

Зеленский говорил, что публикации американцев не подтверждаются, и российские войска не наращивали своего присутствия на границе за последнее время. В январе президент заявлял, что никакой войны не будет и в мае украинцы будут жарить шашлыки.

Ту же повестку проговаривали министр обороны Резников и секретарь СНБО Данилов.

Как сейчас говорят оппоненты Зеленского, из-за такого подхода Украина оказалась не готова к полномасштабной агрессии, а люди не были эвакуированы из прифронтовой зоны, что и привело потом к тысячам жертв среди мирных граждан и к потере больших территорий.

Эта двойственность перекочевала и в комментарии украинских властей на новые претензии американских СМИ.

В недавнем интервью той же Washington Post Зеленский сказал, что если бы власти предупредили украинцев о предстоящем вторжении РФ еще в октябре, то началась бы паника и массовая эмиграция, что погубило бы страну.

"Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня. Если бы это произошло (объявление о скорой войне - Ред.), то в октябре – не дай Бог, в отопительный сезон – ничего бы не осталось", – сказал Зеленский.

Также он подтвердил факт встречи с главой ЦРУ Бернсом. И заявил, что планы броска на Гостомель не были новостью для руководства Украины. Более того, судя из слов президента, не американцы, а Киев предупредил Запад о том, что может произойти.

"По поводу аэропорта, где-то за полгода до всего этого, а может быть, и раньше, если вы помните, был сбор войск на территории Беларуси и так далее. Мы обратились ко всем нашим партнерам, сказав им, что считаем, что они будут действовать именно так", - сказал он.

Правда, после это Зеленский сделал заявление, которое вроде бы опровергает все сказанное выше - о том, что Украина была в курсе планов Кремля.

"Никто не верил, что это будет так. И никто этого не знал. А теперь все говорят, что мы вас предупреждали, а вы предупреждали общими фразами. Когда мы сказали, дайте нам конкретику — откуда они возьмутся, сколько людей и так далее — у всех было столько же информации, сколько и у нас", - заявил он.

То есть, с одной стороны говорится, что о вторжении знали с октября (и то же самое говорит регулярно Арестович), но решили о нем никому не говорить, чтобы избежать паники и экономического коллапса.

С другой - что наверняка ничего не знали, потому что данные американцев были "неконкретными".

Сегодня эту тему прокомментировал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону.

Он сказал, что получил первые предупреждения о грядущей войне с Россией еще в сентябре прошлого года, во время визита в Вашингтон с Андреем Ермаком. Там им неофициально предложили "копать траншеи".

"На вопрос - на основании чего вы делаете такие выводы, - никакого подтверждающего фактажа мы не получили", - рассказал Кулеба.

Начиная с октября, рассказал Кулеба, он уже окончательно убедился, что война будет. Однако он полагал, что военные действия будут локальными - только на Донбассе, с целью выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, "шатнуть" украинскую власть и показать Западу российское превосходство над Украиной.

"В том, что война будет такой, я был уверен вплоть до 24 февраля. Первая ракета, которая на Киев упала, показала, что я ошибался, и это будет совершенно другая война", - сказал Кулеба.

При этом, отметим, что штурм Киева предсказывался американцами по всем каналам, в том числе и через СМИ, за несколько месяцев до его начала.

В общем, в нынешних публикациях западных СМИ (и это уже не первая статья на этот счет) определенно сквозит мысль о том, что власть в Киеве виновата в том, что не приняла достаточных мер, что в итоге вызвало потерю ряда территорий почти без боя (в Херсонской и Запорожской областях).

И это, конечно, не новый набор претензий. Дискуссии об этом в Украине идут достаточно давно.

Другой вопрос - почему на Западе начинают сейчас опять педалировать эту тему и наводить тень на украинскую власть. Как бы упрекая ее в провале подготовки к вторжению.

Варианты могут быть разные. Либо это попытка подыграть украинским противникам Зеленского, которые сейчас пытаются затормозить дальнейшее укрепление его власти (и тему, кстати, уже активно подхватили сторонники Порошенко, например).

Либо это стремление американцев ответить на обвинения со стороны Киева и некоторых кругов на Западе в недостаточности поддержки (мол, сами виноваты, что не реагировали на наши предупреждения).

В любом случае появление таких публикаций еще раз указывает на довольно непростые отношение украинской власти и Вашингтона, о чем "Страна" уже писала.