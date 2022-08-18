Военная поддержка Украины со стороны Евросоюза падает который месяц подряд - Politico
Военная поддержка Украины со стороны Европы снижается с апреля, а в июле страны Евросоюза вообще не дали Украине новых военных обещаний.
Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
Согласно этим данным, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых обязательств - впервые после начала войны в феврале.
При этом данные Кильского института показывают, что обязательства Европы по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению с конца апреля.
"Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", - сказал глава украинской группы института Кристоф Требеш.
Правда, напоминает издание, западные союзники встретились на прошлой неделе в Копенгагене, где взяли обязательства по военной помощи на 1,5 миллиарда евро.
Но Требеш сказал, что его команда все еще анализирует эти цифры, и предупредил, что сумма в любом случае "мизерна по сравнению с тем, о чем договаривались на предыдущих конференциях".
Ранее мы писали, что, по словам главы Минфина Сергея Марченко, до конца года Украина рассчитывает на западную помощь в 12-16 млрд долларов.
Также "Страна" сообщала, что министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете военной помощи из США.