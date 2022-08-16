"Европейцы, вероятно, посадят украинцев на диету боеприпасов". Под таким заголовком Der Spiegel опубликовал интервью американского военного эксперта Майкла Кофмана.

Публикуем основные тезисы из него.

О вооружении

"Уверен, что украинцы подозревают, что европейцы уже дали им большую часть оружия, которое они готовы дать. Украинцы, скорее всего, сядут на какую-то боеприпасную диету. И я думаю, что их больше всего беспокоит то, что, если они не получат ничего значительного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией".

О наступлении ВСУ на Херсон

"Думаю, что Украина стоит перед серьезной дилеммой. Я думаю, что Украина обеспокоена тем, что, если она не сможет показать, что может изменить динамику этой войны, она не может рассчитывать на постоянную поддержку Запада. Раннее наступление имело бы преимущества, потому что российская армия в данный момент выглядит истощенной. Но есть и минусы, ведь украинские военные могут быть даже не готовы к проведению наступательной операции".

Об отношении украинцев к заявлениям о наступлении ВСУ на Херсон

"Средства массовой информации будут нагнетать ожидания наступления, отчасти потому, что украинские официальные лица довольно нескоординированы и, вероятно, сами повысили ожидания. И тогда люди подумают, что это, по сути, лучшее, что Украина может сделать при военной поддержке Запада. Но если вы не начнете наступление, вы тоже не сможете победить. Вы не можете выиграть войну, просто защищаясь и умирая".

О причинах отсутствия наступления ВСУ

"У украинцев много личного состава, но это не приводит к наступательным возможностям. Потому что количество реально обученных и оснащенных для этого подразделений весьма ограничено".

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