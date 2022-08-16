В интервью Washington Post президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что обычные граждане РФ несут ответственность за войну в Украине, и поэтому им должен быть закрыт въезд в другие страны, а уже проживающих за границей русских нужно отправить в Россию.

На прошлой неделе это разошлось как короткая реплика. Теперь уже появилась полная версия.

И вот что сказал Зеленский.

"Они говорят: "О, мы тут ни при чем, и все люди не могут нести ответственность". Они могут. Они избрали этих людей и теперь с ними не борются, не спорят с ними и не кричат на них. Русские, которые публично выступают против войны, — это единичные случаи, и эти люди сидят в тюрьмах. Но пусть русские едут домой, пусть все едут в Россию", - заявил Зеленский в интервью.

По его словам, это "единственный способ повлиять на Путина".

"И его жизнь зависит от того, угрожает ему его внутреннее население или нет. Больше ему ничего не угрожает. Так оно и есть. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится", - сказал он.

Ранее мы также писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

После чего глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россиян нужно лишить виз, потому что война в Украине – это "не война Путина, а война всей России".

Напомним, война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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