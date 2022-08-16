Если бы власти предупредили украинцев о предстоящем полномасштабном вторжении России ещё в октябре, то Украина продержалась бы три дня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

"Если бы мы об этом (планах России на полномасштабное вторжение) сообщили – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда мы бы теряли 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня", - сказал он.

По словам Зеленского, молчание властей о планах России позволило избежать массовой эмиграции и в целом удержать страну.

"Если бы это произошло, то в октябре – не дай Бог, в отопительный сезон – ничего бы не осталось. Нашего правительства не было бы, я уверен на 100 процентов. Ну, забудьте о нас. Была бы политическая война внутри страны, потому что мы не удержались бы на 5-7 миллиардов долларов в месяц. У нас не было серьезных финансовых программ. На созданном россиянами рынке был дефицит энергоносителей. Нам не хватало энергетических ресурсов. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос", – сказал он.

Зеленский добавил, что если государство еще может справиться с хаосом в военное время, не факт, что это удалось бы в мирное время.

"Одно дело, когда хаос контролируемый в военное время – ты управляешь государством по-другому. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступать, защищаться. Вы можете взять под контроль свою инфраструктуру. Другая ситуация, когда у вас нет военной ситуации или чрезвычайного режима, а у вас есть государство, которым руководит огромное количество разных чиновников и институций. А минус 7 миллиардов долларов в месяц даже без оружия – это уже большая война для нашей страны", - сказал он.

Ранее мы писали, что разведка США и администрация Белого дома узнала о планах широкомасштабного вторжения РФ в Украину еще в октябре 2021 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко