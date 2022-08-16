Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что вся его семья вместе с домашними животными покинули Украину в первые сутки российского вторжения. Сам он встретил новости о начале войны в самолете, когда летел из Нью-Йорка в Киев через Стамбул.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"И после этого я на машине выдвинулся к границе с Украиной. И часа, наверное, в три в ночь с 24-го на 25-е я добрался до границы. И в этот же момент приехали мои дети, мои родители и мои собаки. Я всех обнял, поцеловал, почесал за ушком. И я въехал в Украину, а они выехали из Украины. Ну, и все", - рассказал Кулеба.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина будет защищаться от России лопатами, если Запад прекратит поставки оружия.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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