Владимир Зеленский заявил, что мужчинам разрешат выезжать за границу только после окончания действия военного положения. Таким образом президент ответил на соответствующую петицию с призывом отменить ограничения.

"На период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе, статьей 33 конституции Украины (свобода передвижения - Ред.), могут ограничиваться. Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", — говорится в тексте ответа президента.

Вчера военное положение и мобилизацию в Украине продлили до конца ноября.

Напомним, что петиция набрала нужное количество голосов еще 2 августа.

По мнению автора петиции, воевать должны боеспособные граждане, а "айти-, соц-, креативные, технические и другие специалисты могут воевать на информационном фронте". Также, по ее мнению, такие мужчины могут быть полезнее за рубежом.

Ранее пограничники назвали условия для выезда за границу временно непригодных к воинской службе мужчин.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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