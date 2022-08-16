Зеленский ответил отказом на петицию с призывом открыть мужчинам выезд из Украины во время войны
Владимир Зеленский заявил, что мужчинам разрешат выезжать за границу только после окончания действия военного положения. Таким образом президент ответил на соответствующую петицию с призывом отменить ограничения.
"На период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные, в том числе, статьей 33 конституции Украины (свобода передвижения - Ред.), могут ограничиваться. Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", — говорится в тексте ответа президента.
Вчера военное положение и мобилизацию в Украине продлили до конца ноября.
Напомним, что петиция набрала нужное количество голосов еще 2 августа.
По мнению автора петиции, воевать должны боеспособные граждане, а "айти-, соц-, креативные, технические и другие специалисты могут воевать на информационном фронте". Также, по ее мнению, такие мужчины могут быть полезнее за рубежом.
Ранее пограничники назвали условия для выезда за границу временно непригодных к воинской службе мужчин.
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