В Государственной пограничной службе Украины дали разъяснения, могут ли мужчины-моряки выезжать за границу во время войны.

Об этом ведомство пишет в Telegram.

"Разрешение на выезд мужчинам-морякам предоставляется на общих основаниях выезда для мужчин, подлежащих мобилизации", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, президента Владимира Зеленского обязали рассмотреть петицию о разрешении морякам покидать Украину во время войны.

Ранее мы писали, что украинские моряки вместе со своими женами и детьми записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить морякам выезжать за границу для работы по контрактам.

Суть проблемы заключается в том, что с начала войны за границу не могут выезжать украинские моряки, которые уже имеют контракты на работу на иностранных судах, так как из страны не выпускают мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.

В результате люди теряют работу. Проблема стоит очень остро. По неофициальным данным, из Украины не могут сейчас уехать 50-60 тысяч моряков.

Также "Страна" сообщала, что в Одесской области накрыли канал вывоза украинских моряков на работу за границу через Приднестровье.