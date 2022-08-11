Моряков могут начать выпускать из Украины. Фото: flot2017

Петиция за предоставление украинским морякам возможности покидать страну во время военного положения набрала 25 тысяч подписей на сайте президента.

Согласно закону, теперь ее должен рассмотреть Зеленский.

Напомним, проблема выезда на работу за рубеж для украинских моряков стоит очень остро с начала военного положения. Так, еще в мае украинские моряки просили Зеленского разрешить им выезжать за границу для работы по контрактам.

Петиция о выезде моряков из Украины для работы по контрактам

Украинские моряки вместе со своими женами и детьми записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить морякам выезжать за границу для работы по контрактам.

Суть проблемы в том, что с начала войны за границу не могут выезжать украинские моряки, которые уже имеют контракты на работу на иностранных судах, так как из страны не выпускают мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.

В результате люди теряют работу. Проблема стоит очень остро. По неофициальным данным, из Украины не могут сейчас уехать 50-60 тысяч моряков.

Ранее мы рассказывали, как в Одесской области накрыли канал вывоза украинских моряков на работу за границу через Приднестровье.

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