Петиция за предоставление украинским морякам возможности покидать страну во время военного положения набрала 25 тысяч подписей на сайте президента.

Согласно закону, теперь ее должен рассмотреть Зеленский.



Напомним, проблема выезда на работу за рубеж для украинских моряков стоит очень остро с начала военного положения. Так, еще в мае украинские моряки просили Зеленского разрешить им выезжать за границу для работы по контрактам.







Украинские моряки вместе со своими женами и детьми записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить морякам выезжать за границу для работы по контрактам.

Суть проблемы в том, что с начала войны за границу не могут выезжать украинские моряки, которые уже имеют контракты на работу на иностранных судах, так как из страны не выпускают мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.

В результате люди теряют работу. Проблема стоит очень остро. По неофициальным данным, из Украины не могут сейчас уехать 50-60 тысяч моряков.



Ранее мы рассказывали, как в Одесской области накрыли канал вывоза украинских моряков на работу за границу через Приднестровье.