Разведка США и администрация Белого дома узнала о планах широкомасштабного вторжения РФ в Украину еще в октябре 2021 года.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц США, Украины, Европы и НАТО.

По данным издания, в октябре прошлого года в Белом доме состоялась срочная встреча высшего разведывательного, военного и дипломатического руководства с Байденом.

На этой встрече обсуждали строго засекреченный разведывательный анализ, составленный на основании недавно полученных спутниковых снимков, перехваченных сообщений и разговоров с источниками. Он представлял собой военные планы Путина по полномасштабному вторжению в Украину.

Сообщается, что подобных встреч относительно Украины было несколько. Байдену сообщили, что разведданные об оперативных планах Путина в дополнение к развертыванию вооружения вдоль границы с Украиной показали, что в РФ все готово для массированного нападения.

Военные планы Путина, как пишет издание, были "очень дерзкими" – они предусматривали захват большей части Украины и могли создать прямую угрозу восточному флангу НАТО или даже разрушить архитектуру безопасности Европы.

На этой встрече Байден решил, что Путина нужно либо сдерживать, либо противостоять ему, и что США не должны действовать в одиночку. Отмечается, что в то время НАТО было далеко не единодушно в отношении того, как вести себя с Москвой, а доверие к США было слабым.

По данным издания, уже тогда было понимание, что в случае вторжения РФ, украинцам потребуется значительное количество нового вооружения. Также было понимание, что слишком много оружия может спровоцировать прямой конфликт НАТО с ядерной Россией.

В октябре Марк Милли сообщил, что, по данным разведки, Путин планирует провести крупную стратегическую атаку на Украину одновременно с нескольких направлений.

В частности, сообщалось, что россияне хотят напасть с севера – по обе стороны от Киева. Часть сил должна была двигаться к востоку от столицы через украинский город Чернигов, а другая часть – обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через природный зазор между "Зоной отчуждения" и окружающей Чернобыльскую АЭС болотистой местностью. Атака должна была произойти зимой, чтобы твердая земля сделала местность легко проходимой для танков.

Взяв Киев в кольцо, россияне планировали захватить столицу за 3-4 дня. Российский спецназ должен был найти и сместить Зеленского (убив его, если потребуется) и установить дружественное Кремлю марионеточное правительство.

Отдельно российские войска должны были прийти с востока и пройти через центральную Украину к Днепру, а войска из Крыма заняли юго-восточное побережье. Эти действия, по плану Кремля, могли занять несколько недель.

После паузы для перегруппировки и перевооружения, россияне должны были двинуться на запад, к линии, протянувшейся от Молдовы до западной Беларуси, оставив на западе остатки украинского государства – территорию, которая, по расчетам Путина, была населена "неисправимыми неонацистскими русофобами".

Собеседники издания отмечают, что некоторым присутствующим в Белом доме было трудно осознать масштаб амбиций Путина. Они не верили, что "разумная страна могла бы пойти на такое".

И все же разведка показывала, что все больше и больше российских войск прибывало к границам Украины для полноценной кампании.

Сообщается, что тогда Байден давил на своих советников – неужели они думали, что на этот раз Путин нанесет удар. И те подтверждали, что это реально.

В частности, директор ЦРУ Уильям Бернс, который служил послом США в Москве и имел самые прямые контакты с Путиным из всех в администрации Байдена, назвал его зацикленным на Украине.

По мнению аналитиков, Путин рассчитал, что его попытка захватить Украину вызовет у Запада возмущение, но не конкретные действия. Это было связно со многими факторами – желанием США избежать новых войн после Афганистана, мировой борьбой с пандемией коронавируса, уходом с поста канцлера ФРГ Меркель, выборами президента в Франции и экономическим спадом после Brexit в Великобритании.

Кроме того, большая часть континента зависела от российской нефти и природного газа.

По словам советника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана, Байден после октябрьского брифинга принял два решения – послать кого-нибудь в Москву, чтобы он предупредил Кремль о последствиях в случае нападения, и проинформировать союзников о данных, полученных американской разведкой, а также привлечь их к тому, что нужно будет иметь единую жесткую позицию в отношении России, усиливать и расширять обороноспособности НАТО и помогать Украине.

Издание напомнило, что данные разведки передали и украинскому руководству. Но в Украине к этому относились немного скептически. Не совсем верили в полномасштабное вторжение и в Европе и НАТО.

12 января Бернс встретился в Киеве с Зеленским и сообщил, что, по данным разведки, Россия намерена нанести молниеносный удар по Киеву и обезглавить центральную власть.

США также предполагали, что Россия попытается сначала высадить свои войска в аэропорту в Гостомеле, пригороде столицы, и начнет штурм Киева.

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