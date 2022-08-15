Европу охватывает паника из-за экономических последствий войны в Украине, потому украинцы должны опасаться удара в спину.

Такое мнение высказал обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл в статье, опубликованной изданием.

По его мнению, Запад изначально отказался принимать непосредственное участие в войне, а теперь "расширяющийся разрыв между риторикой и реальностью становится потенциально фатальным".

"Общественное возмущение по поводу вторжения уступает место озабоченности, граничащей с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию и продукты питания и стоимости жизни.

Это, в свою очередь, подпитывает сомнения в стойкости Запада. Сколько времени пройдет до того, как и без того шаткое единство Европы рухнет, если и когда Россия, наконец, перекроет газовый кран?", – пишет он.

"Осторожная решимость Байдена любой ценой избегать лобовой конфронтации означает, что Россия, возможно, и не выиграет в конечном счете, но вряд ли окончательно проиграет. Война похожа на кипящую кастрюлю, которая никогда не закипает", – добавляет автор.

По его мнению, единодушие лидеров Запада в том, что Украине грозит жестокая многолетняя война на истощение, "усиливает подозрения, что в глубине души они не верят в то, что цель Запада по унижению России достижима или даже желательна".

Все это усугубляется изменением общественного мнения по всей Европе.

"Резкий разрыв между теми, кто ищет "справедливости" для Украины, и теми, кто ищет "мира", отражается по всей Европе - и склоняется против Киева", – сообщает автор.

При этом он добавляет, что Запад больше всего боится сценария "катастрофического успеха украинских сил, который, опровергая все прогнозы, предвещает грозящее режиму поражение России", – поскольку этот сценарий может привести к применению Путиным ядерного оружия.

По мнению обозревателя, единственный возможный для Украины выход из безвыходной ситуации – убрать Путина.

"С его уходом кризис, который он в одиночку спровоцировал, не исчезнет, но ему будет легче разрешиться. На самом деле, это может быть единственная надежда украинцев (и россиян) на счастливый конец", – считает он.

Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган заявил о панике в Европе после начала войны в Украине.

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