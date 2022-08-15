В Институте изучения войны рассказали о шести основных воюющих российских группировках в Украине
"Институт изучения войны" (США) пишет о составе шести основных воюющих в Украине российских группировок.
- На севере и востоке Харьковской области сосредоточены войска Западного военного округа. Группа небольшая, и для наступления, считают эксперты, недостаточная.
- В районе Изюма и Славянска воюют соединения добровольцев, созданные после начала вторжения, плюс части Восточного военного округа. "Институт" считает, что на данный момент это направление для РФ не является приоритетным.
- Под Северском действуют части Центрального военного округа и соединения "ЛНР". Утверждается, что ими руководит командующий ЦВО Александр Лапин. На этом участке "оперативная пауза" закончилась, и возобновлены попытки наступления.
- Под Бахмутом работает микс из "ЧВК Вагнера", частей Западного военного округа и "ЛНР". К слову, штаб "Вагнера" в Попасной вчера разбомбили из Himars, ущерб на данный момент неизвестен.
- На запад от Донецка наступают в основном силы "ДНР".
- В Херсонской и Запорожской областях воюет самая смешанная группировка. К частям Южного военного округа недавно перебросили силы Восточного ВО, а также подразделения ВДВ и Росгвардии.
Это, по мнению "Института", негативно скажется на координации внутри группировки.
Напомним, война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.
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