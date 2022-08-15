"Институт изучения войны" (США) пишет о составе шести основных воюющих в Украине российских группировок.

На севере и востоке Харьковской области сосредоточены войска Западного военного округа. Группа небольшая, и для наступления, считают эксперты, недостаточная. В районе Изюма и Славянска воюют соединения добровольцев, созданные после начала вторжения, плюс части Восточного военного округа. "Институт" считает, что на данный момент это направление для РФ не является приоритетным. Под Северском действуют части Центрального военного округа и соединения "ЛНР". Утверждается, что ими руководит командующий ЦВО Александр Лапин. На этом участке "оперативная пауза" закончилась, и возобновлены попытки наступления. Под Бахмутом работает микс из "ЧВК Вагнера", частей Западного военного округа и "ЛНР". К слову, штаб "Вагнера" в Попасной вчера разбомбили из Himars, ущерб на данный момент неизвестен. На запад от Донецка наступают в основном силы "ДНР". В Херсонской и Запорожской областях воюет самая смешанная группировка. К частям Южного военного округа недавно перебросили силы Восточного ВО, а также подразделения ВДВ и Росгвардии.

Это, по мнению "Института", негативно скажется на координации внутри группировки.

Напомним, война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко