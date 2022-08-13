Поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведут к расширению географических задач "спецоперации" России.

Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками "специальной военной операции", то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи "спецоперации" будут отодвигаться еще дальше. Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, "ДНР", "ЛНР", - сказал Дарчиев.

Кроме того, Россия призвала США "заставить Зеленского вернуться к переговорам, пока не поздно".

"Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров", - заявил Дарчиев.

Также он пригрозил США разрывом дипломатических отношений с Россией, если Москву признают спонсором терроризма.

Ранее с аналогичным заявлением уже выступала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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