Путин высказался о войне в Украине на Московской конференции по безопасности
Во вторник, 16 августа, Владимир Путин выступил на Московской конференции по безопасности. Он в очередной раз обвинил западные страны и США затянуть войну в Украине.
Главное из выступления Путина на Московской конференции по безопасности:
1. По войне с Украиной
Путин обвинил США в том, что те пытаются "затянуть конфликт" с Украиной.
"Так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", - сказал он.
Обвинил НАТО в движении на восток и наращивании военной инфраструктуры.
"Для удержания гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "антироссия", - заявил он.
"Спецоперация", по словам Путина, была реакцией на эти события, которая вводилась "в полном соответствии с уставом ООН"
2. По поездке Пелоси на Тайвань
Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань "частью целенаправленной стратегии по дестабилизации в регионе". По его словам, таким образом США отвлекают население от "падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации".
3. По отношениям с Западом
Путин обвинил западные страны в попытках "заставить независимые государства подчиниться своей воле, чтобы сохранить доминирование и паразитировать".
"Россия будет вместе с союзниками, партнёрами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, укреплять свои вооружённые силы и другие структуры безопасности, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", - заявил он.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые частично создали сами.