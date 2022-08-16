Во вторник, 16 августа, Владимир Путин выступил на Московской конференции по безопасности. Он в очередной раз обвинил западные страны и США затянуть войну в Украине.

Главное из выступления Путина на Московской конференции по безопасности:

1. По войне с Украиной

Путин обвинил США в том, что те пытаются "затянуть конфликт" с Украиной.

"Так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", - сказал он.

Обвинил НАТО в движении на восток и наращивании военной инфраструктуры.

"Для удержания гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "антироссия", - заявил он.

"Спецоперация", по словам Путина, была реакцией на эти события, которая вводилась "в полном соответствии с уставом ООН"

2. По поездке Пелоси на Тайвань

Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань "частью целенаправленной стратегии по дестабилизации в регионе". По его словам, таким образом США отвлекают население от "падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации".

3. По отношениям с Западом

Путин обвинил западные страны в попытках "заставить независимые государства подчиниться своей воле, чтобы сохранить доминирование и паразитировать".

"Россия будет вместе с союзниками, партнёрами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, укреплять свои вооружённые силы и другие структуры безопасности, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", - заявил он.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые частично создали сами.