Какой бы индикатор ни применялся, президент России Владимир Путин выигрывает на рынках энергоресурсов.

К такому заключению пришел обозреватель по энергетике и сырью агентства Bloomberg Хавьер Блас.

"Москва доит свою нефтяную дойную корову, зарабатывая сотни миллионов долларов каждый день, чтобы финансировать вторжение в Украину и покупать внутреннюю поддержку войны", - говорится в материале Бласа, опубликованном 10 августа.

По мнению автора, уже осенью кризис начнет "кусать" европейских потребителей, а стоимость электроэнергии для домовладений и предприятий резко вырастет в октябре.

"Цены в Великобритании, вероятно, подскочат на 75%, в то время как в Германии некоторые коммунальные службы уже предупредили, что цены вырастут более чем на 100%", - пишет Блас.

Это, в свою очередь, поставит правительства перед выбором: либо субсидировать разницу в росте, либо, как во Франции, заниматься контролем энергетических компаний.

Оценивая перспективы Москвы, Блас обращает внимание на два показателя: на то, что добыча нефти почти вернулась к довоенному уровню, и на то, что Кремль последнее время повышает цену на российскую нефть, которую в начале вторжения был вынужден продавать значительно дешевле.

В июле объём добычи дошёл почти до 10,8 млн баррелей в день, что чуть-чуть не дотягивает до январского показателя в 11 млн баррелей. После отказа европейских покупателей Россия нашла новых клиентов. Большая часть освободившейся нефти идёт теперь в Индию, но также в Турцию и другие страны Ближнего Востока. И даже некоторые европейцы продолжают её покупать, готовясь к полной остановке закупок в ноябре.

Важный "показатель успеха" РФ, по мнению Бласа, сближение ОПЕК с Россией.

Весной западные страны считали, что ОПЕК разорвёт свой союз с Россией. Но в итоге получается ровно наоборот. Вскоре после поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию туда же прибыл замппред российского правительства Александр Новак. И через несколько дней ОПЕК объявила о совсем крошечном наращивании производства нефти, из-за чего сохраняется давление на глобальные энергетические рынки.

Ранее "Страна" писала, что южные государства Европы тайно закупают российскую нефть в рекордных объемах.

А сегодня стало известно, что Россия наращивает темпы поставки нефти в южную Европу в обход санкций.