Канцлер ФРГ Олаф Шольц еще раз выступил против запрета виз Евросоюза для россиян.

Об этом сообщает Zeit Online.

По мнению Шольца, война в Украине – это война Владимира Путина, а не русского народа. А потому не нужно ограничивать въезд россиян в Европу.

Ранее в МИД Литвы высказали мнение, что российскую оппозицию нужно лишить шенгенских виз, чтобы свергнуть Путина.

Сообщалось, что Чехия предложит ЕС обсудить запрет шенгенских виз для россиян в конце августа.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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