Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер считает, что США находятся на грани войны с Москвой и Пекином из-за проблем, которые частично создали сами.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", - заявил 99-летний политик в интервью изданию.

Бывший глава Госдепа добавил, что "все, что можно сделать, - это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".

В интервью WSJ Киссинджер затронул и тему Украины.

Говоря об Украине, экс-госсекретарь США заявил, что раньше "лучшей ролью" для этой страны он считал "что-то вроде Финляндии", которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь же, из-за начавшейся войны с Россией, он "считает, что, так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО".



Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией "Крым и части Донбасса", пишет издание.

Напомним, Генри Киссинджер ранее предлагал найти для России место в Европе, чтобы она не стала форпостом Китая. По мнению дипломата, отношения НАТО и азиатских государств могут стать одним из основных вопросов международной политики, поэтому Киссинджер посоветовал не замыкаться на внутреннем союзничестве, а действовать с учетом всех перспектив.

Мы писали, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Запад может сдержать президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия.

Также "Страна" сообщала о том, что в США и Киеве растет тревога, сможет ли Запад предотвратить аннексию захваченной РФ части Украины.