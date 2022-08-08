В части западного истеблишмента растут опасения, что другая его часть готова закончить войну в Украине на любых условиях, а не только победой Киева.

Американские СМИ в последнее время активно публикуют мнения, что многие на Западе хотели бы склонить Украину к территориальным уступкам России, чтобы остановить экономический кризис, вызванный войной.

После этого бывший советник представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs написал, что затишье на украинском фронте может стать угрозой "европейскому единству". Об этом говорится в его статье под заголовком "Сможет ли Россия разделить Европу?"

По мнению Точчи, такое затишье "позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам". То есть вывод очевиден - нельзя прекращать боевые действия.

Примерно о том же в недавней колонке для New York Times написал бывший посол США в России Майкл Макфол. Он обрушился на "реалистов", требующих от Зеленского уступок Путину (среди таковых упоминаются Макрон и Киссинджер) и требует нарастить поставки оружия Киеву.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.