Более пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между США и их союзниками с Россией.

Такие подсчеты сделали ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси.

Как отмечается в исследовании, война Соединенных Штатов и их союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. Результатом этого станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи, вызвав ядерную зиму по всей планете.

Как указали авторы исследования, непосредственно от самих взрывов снарядов погибнут 360 миллионов человек, а еще более пяти миллиардов станут жертвами голода, вызванного ядерной зимой и изменениями климата.

"Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли", - указано в докладе.

"В случае ядерной войны, бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к её быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах", - отмечают также авторы.

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