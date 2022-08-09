Евросоюз согласовал окончательный текст для возобновления ядерной сделки с Ираном 2015 года.

Об этом сообщает Reuters.

"То, о чем можно договориться, было согласовано, и теперь это находится в окончательном тексте. Однако за каждым техническим вопросом и каждым абзацем стоит политическое решение, которое необходимо принять в столицах", — написал в Твиттере глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

"Если эти ответы будут положительными, мы можем подписать эту сделку", — добавил он.

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС сообщил, что больше нельзя вносить изменения в текст, переговоры по которому ведутся 15 месяцев, и сказал, что ожидает окончательного решения сторон в течение нескольких недель.

"Это пакетное предложение… Вы не можете согласиться со страницей 20 и не согласиться со страницей 50. Вы должны сказать да или нет", — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что во времена предыдущей администрации США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном назло Бараку Обаме.

После выхода США из ядерной сделки в Иране анонсировали наращивание производства урана.