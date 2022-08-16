Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что получил первые предупреждения о грядущей войне с Россией еще в сентябре прошлого года, во время визита в Вашингтон с Андреем Ермаком.

При этом Кулеба признался, что долго не мог поверить, что война все-таки начнется.

"Мы все владели приблизительно одним объёмом информации: президент Зеленский, Андрей Ермак, премьер-министр, я, министр обороны… Информация не была как бы с божьей печатью "Я вам обещаю, что армагеддон начнется 24 февраля в 4 часа утра". Это был комплекс данных, на основании которых ты должен был сделать для себя вывод и занять позицию… Мы все начали получать определенный обьем информации с осени прошлого года. Первые "звоночки" в сентябре были, как раз мы с Ермаком были в Вашингтоне. Нам начали подавать первые сигналы. Мы максимально серьезно к этому отнеслись. Мы были с Андреем (Ермаком) на одной встрече в Госдепе, но не с госсекретарем, и человек пришел, сел, так чашку кофе поставил и говорит: "Ну что, ребята, копайте траншеи". Это было все. На вопрос - на основании чего вы делаете такие выводы, - никакого подтверждающего фактажа мы не получили", - рассказал Кулеба.

На вопрос Гордона, насколько высокопоставленное лицо сообщило ему о том, что в Украине начнется война, Кулеба ответил, что это человек второго уровня управленческой структуры Госдепа.

Однако тогда, по словам Кулебы, сложно было поверить в то, что война правда будет. Он отмечает, что уже тогда россияне вели подготовку к вторжению, однако надеялись, что Украина спровоцирует их на нападение.

"В чем проблема была ранней осенью? Тебе говорят "мы видим, что дело идет к войне", но после этого ставится точка, и никакой больше информации не предоставляют. А тогда была очень непростая ситуация. Русские, понятное дело, готовились. Но тогда еще был жив нормандский процесс, была большая дипломатическая игра с суперставками политическими на тему "кто первый моргнет". России было важно, чтобы мы каким-либо образом их спровоцировали: непосредственно вдоль границы или в трехсторонней контактной группе. И те же самые партнеры с сентября говорили: "Вы их не провоцируйте, не давайте им никакого повода". А, с другой стороны, те говорят: "Копай траншеи". И ты должен принимать решение", - вспоминает Дмитрий Кулеба.

Начиная с октября, рассказал Кулеба, он уже окончательно убедился, что война будет. Однако он полагал, что военные действия будут локальными - только на Донбассе, с целью выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, "шатнуть" украинскую власть и показать Западу российское превосходство над Украиной.

"В том, что война будет такой, я был уверен вплоть до 24 февраля. Первая ракета, которая на Киев упала, показала, что я ошибался, и это будет совершенно другая война", - отметил Кулеба.

Ранее мы писали, что разведка США и администрация Белого дома узнала о планах широкомасштабного вторжения РФ в Украину еще в октябре 2021 года.

Кроме этого, Владимир Зеленский заявил, что если бы власти предупредили украинцев о предстоящем полномасштабном вторжении России ещё в октябре, то Украина продержалась бы три дня. По словам Зеленского, молчание властей о планах России позволило избежать массовой эмиграции и в целом удержать страну.