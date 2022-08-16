Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что украинской власти непросто дается убеждать Запад вводить все более жесткие санкции против России.

"В 90% случаях западные лидеры привыкли, что Украина покоряжится, займёт позу, но в конце концов они нас доломают и уговорят: где-то лаской, где-то давлением, где-то угрозами. И когда они столкнулись с Зеленским, позиция которого — будет вот так. Они то по привычке думают: ну, хорошо, мы проявим уважение, ещё пару недель потанцуем вокруг Украины, а потом она согласится. Они две недели потанцевали, а все равно позиция Украины вот такая. Конечно, их первая реакция: "не, это не конструктивно. Ребята, вы стали неконструктивными". Я им всем говорил: "Мы для вас стали неконструктивными, потому что мы перестали прогибаться под вас. Мы справедливо ожидаем от вас какого-то уважения и принятия того, что наши позиции могут быть разными". Им больно с этим свыкнуться", — говорит глава МИД.

Также Кулеба сообщил, что самыми сложными были онлайн-переговоры с министрами иностранных дел ЕС по поводу отключения российских банков от системы SWIFT.

"Это был армагеддон. Не хотели. На тот момент они всё-таки пытались малой кровью — и пришлось войти в прямую конфронтацию, поименно называть коллег, говорить: "Как вы можете, сидя в Брюсселе в тихом, спокойном зале так себя вести, когда здесь из самолётов бомбят города и люди умирают"? Если коротко, то мои переговоры свелись к вопросу: "Совесть у вас есть"? И совесть появилась к концу. Они очень тяжело, скрепя сердцем, но отключили первые русские банки от системы SWIFT", — сказал Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что получил первые предупреждения о грядущей войне с Россией еще в сентябре прошлого года, во время визита в Вашингтон с Андреем Ермаком.

Напомним, война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

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