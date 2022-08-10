Европа прекращает покупать уголь в России в рамках принятого в апреле пятого пакета санкций ЕС против России, который включает эмбарго на уголь.

"Как ни парадоксально, но российское вторжение в Украину поможет нам ускорить отход от ископаемого топлива", - сказал представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге.

(Напомним, еще до вторжения РФ в Украину, страны ЕС согласились отказаться от угля к 2050 году из-за выбросов в атмосферу).

На это уже отреагировал глава ОП Андрей Ермак.

"Необходимо газовое эмбарго, чтобы ускорить разрушение российской экономики", - сообщил он.

Впрочем, с газом не все так просто. ЕС не только отказывается вводить газовое эмбарго, но и требует от России нарастить поставки газа.

Напомним, помимо угля в пятом пакете санкций ЕС - запрет ввоза в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива и импорта древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя. Подробно о том, что входит еще в этот пакет санкций мы писали в отдельном материале.

Как писала "Страна", президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит эмбарго на российский уголь.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.