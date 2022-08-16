Даже сейчас, в разгар войны и после наложения санкций, "Газпром" продолжает платить Украине за транзит газа. Причём банки пропускают этот платёж без проблем.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Государственное ПАО "Газпром" на прошлой неделе отправило свой очередной ежемесячный платеж украинской НАК "Нафтогаз Украины", и он был принят, по словам людей с обеих сторон, попросивших не называть их имен, поскольку информация не является общедоступной", – пишет издание.

Официальных комментариев ни "Газпром", ни "Нафтогаз" не дали.

10 август сообщалось, что венгерская нефетегазовая компания MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину по трубопроводу "Дружба" и теперь ожидает возобновления поставок в ближайшие дни.

"Страна" также писала, что один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, что позволит возобновить транспортировку российской нефти не только в направлении Венгрии и Словакии, но и Чехии.