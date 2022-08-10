Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан признал, что компания не сможет заплатить "Газпрому" авансом за газ, потребленный в августе, – согласно договору, аванс необходимо заплатить до 20 числа каждого месяца, а у компании сейчас недостаточно для этого денег.

"Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить – это однозначно. Мы обратились к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но не получили ответа", - сказал Чебан в интервью изданию Newsmaker.md.

Он надеется, что с 1 октября, в соответствии с контрактом, будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена существенно снизится.

Тариф на газ в Молдове пересматривается каждый месяц, в августе он вырос на 23,6%, до 1100$ за тысячу кубометров.

Когда месяцем ранее цена выросла до 920 долларов за тысячу кубов, молдавская власть сообщила о проблемах с оплатой российского газа.

Тогда Кишинев заявил, что будет искать более выгодного поставщика, но затем президент Майя Санду признала, что найти его не удалось.

Ранее мы также писали, что на фоне газового кризиса значительно вырос спрос на дрова в Молдове, и теперь он сильно превышает имеющиеся запасы. По словам Юлиана Мамая, главы управления лесного фонда, в районных центрах склады дров быстро опустошают - люди готовятся к сложной зиме. Он также добавил, что сейчас спрос выше, чем агентство может предложить, причем, несмотря на рост цен на древесину на 10%.