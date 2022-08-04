В Молдове назревает газовый кризис. Тариф на газ в Молдове в августе вырастит на 23,6%, до 1100$ за тысячу кубометров.

Об этом сообщил национальный регулятор.

По условиям контракта с "Газпромом", тариф пересматривается ежемесячно.

Когда цена выросла до 920 долларов за тысячу кубов, молдавская власть сообщила о проблемах с оплатой российского газа.

Тогда Кишинев заявил, что будет искать более выгодного поставщика, но затем президент Майя Санду признала, что найти его не удалось.

После этого Гагаузия грозила блокировать работу органов власти Молдовы, если не будет переговоров по газу с Россией.

Также замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал Молдове отключением газа.

Президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Молдова обратится за помощью к Румынии в случае нападения России.

"Мы обеспокоены. Мы рассматриваем самые пессимистические сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, будем просить помощи", - сказала Санду.

В свою очередь, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния останется близкой к Молдове "независимо от сценария, в котором мы все окажемся в результате этой злосчастной войны".