На фоне газового кризиса значительно вырос спрос на дрова в Молдове, и теперь он сильно превышает имеющиеся запасы.

Об этом сообщает агентство Moldsilva.

По словам Юлиана Мамая, главы управления лесного фонда, в районных центрах склады дров быстро опустошают - люди готовятся к сложной зиме. Он также добавил, что сейчас спрос выше, чем агентство может предложить, причем, несмотря на рост цен на древесину на 10%.

"На вторую половину года у нас запланированы работы - предполагается, что мы соберем 250 тыс. кубометров древесины. Сейчас в запасе у нас 23,9 тыс. кубометров в разных лесных хозяйствах. Но в некоторых пока пусто", - говорит Мамай.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти обеспечат доступ жителей к древесине, но не гарантируют, что она будет дешевле газа.

Помимо этого, мы также сообщали, что жителям Запорожской области советуют утеплить свое жилье и запастись дровами накануне сложного отопительного сезона.

Для жителей Донецкой области также объявили обязательную эвакуацию из-за угрозы замерзнуть зимой.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 60%.