СБУ заявляет, что заблокировала деятельность киевской компании из структуры "Газпром нефти", которая занималась оптовой продажей российских нефтепродуктов.

Готовую продукцию, предназначенную для техобслуживания транспортных средств, они получали из РФ и хранили на собственных крупногабаритных складах, откуда продавали в промышленных масштабах.

Сообщается, что эти базы также использовали для реализации товара прежде всего аффилированным фирмам и клиентам с теневого рынка.

Часть доходов компания перечисляла в федеральный бюджет России.

Во время обысков по местам складирования нефтепродуктов сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн российских смазочных масел, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.

Весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ, ведется следствие.

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