Один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, что позволит возобновить транспортировку российской нефти не только в направлении Венгрии и Словакии, но и Чехии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft и еще один источник, знакомый с этим вопросом.

Этот платеж, если он будет подтвержден всеми сторонами, "станет шагом к восстановлению потоков нефти в Чехию после недельного простоя, а также создаст условия для будущих платежей за транзит в регион", пишет Reuters

Напомним, вчера "Нафтогаз" сообщил, что "Укртранснафта" возобновила транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

Ранее на этой неделе венгерская MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину по "Дружбе". Аналогично поступила и Словакия.

Ранее Игорь Демин сообщал, что с 4 августа "Укртранснефть" остановила прокачку российской нефти в направлении Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной стало отсутствие возможности оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Отправленный через "Газпромбанк" платеж вернулся на счет компании "Транснефть".

Напомним, "Страна" рассказывала о том, что РФ наращивает темпы поставки нефти в южную Европу в обход санкций. Отгрузки нефти проходят в порты Италии и Турции, сотрудничеством которой с РФ обеспокоен Запад.