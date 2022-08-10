"Транснефть" начала прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" в направлении Венгрии и Словакии.



Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на советника президента компании Игоря Демина.



"Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут", — сказал Демин.



Президент "Транснефти" уточнил, что прокачка пойдет по отрезку Броды — Будковцы и далее на Фенешлитке. Таким образом, по словам Демина, нефть вначале поступит в Словению, а затем в Венгрию.



Ранее Игорь Демин сообщал, что с 4 августа "Укртранснефть" остановила прокачку российской нефти в направлении Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной стало отсутствие возможности оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Отправленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет компании "Транснефть".



Также мы рассказывали о том, что венгерская компания MOL заплатила за транзит российской нефти через Украину и теперь ждет поставок.



Напомним, "Страна" рассказывала о том, что Россия наращивает темпы поставки нефти в южную Европу в обход санкций. Отгрузки нефти проходят в порты Италии и Турции, сотрудничеством которой с РФ обеспокоен Запад.