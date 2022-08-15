Украина до конца года рассчитывает на помощь от западных партнеров в 12-16 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Это зависит от успешности проведенных переговоров, до 30 миллиардов может быть. Это с начала войны в переговорах. Мы уже получили 14, то есть до конца года можем получить еще от 12 до 16 миллиардов".

По его словам, основная статья расходов бюджета сейчас - зарплаты военных, Украина по-прежнему нуждается в 5 млрд долларов ежемесячно.

12-16 млрд до конца года - это примерно 2,6-3,5 млрд в месяц. То есть, до 5 млрд не дотягивает.

Ранее Марченко заявлял, что до конца августа Украина получит еще 3 млрд долларов финансовой помощи от США в рамках согласованного в начале лета пакета в 7,5 млрд.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна финансовая помощь без бюрократических блокировок, а также оружие, снаряды и изоляция РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко