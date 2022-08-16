Мы уже писали о суперсложном отопительном сезоне, к которому украинцев готовят и власти, и профильные эксперты.

В стране идет война, многие энергообъекты были уничтожены или оказались на захваченных территориях. Плюс есть подозрения, что с наступлением холодов враг будет прицельно бить по коммунальной инфраструктуре. Что может спровоцировать перебои в электро- и теплоснабжении, вплоть до масштабных блэкаутов.

Поэтому по всей стране люди уже запасаются дровами и буржуйками.

Что, к слову, спровоцировало дефицит и рост цен на те же дрова и топливные пелеты.

Но вот в то, что "замерзнет" Киев до последнего времени верили немногие. Наоборот, есть мнение, что столица в плане и обороны, и коммунального хозяйства, сегодня одна из самых благополучных регионов в стране.

Однако, мэр Киева Виталий Кличко такого оптимизма как раз не разделяет. Он выдал целую порцию "страшилок" о зиме в столице, призвав горожан запасаться теплой одеждой и одеялами.

Разбирались, как будет зимовать Киев.

Может ли Киев замерзнуть этой зимой

В интервью изданию "Бабель" мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "не хочет всех успокаивать, и говорить, что все будет хорошо".

При этом Кличко коротко проанализировал главные составляющие близящегося отопительного сезона.

"Газ - это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет, и дорожать он не будет. Это ожидания. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки на газонасосных станциях", — отметил столичный мэр.

Добавим, что "Нафтогаз" урезал всем тепловикам квоту по газу для населения — они получат объем, на 10% меньше прошлогоднего.

Об этом "Стране" рассказал глава КП "Телповик" Александр Душенко (Хмельницкая область), отметив, что, если газа для потребностей населения будет не хватать, придется снижать температуру теплоносителя. То есть, в квартирах будут недотапливать.

Напомним: ранее власти говорили, чтобы зимой украинцы готовились к плюс 16 в квартирах. То есть, собирались снизить минимально допустимую планку для жилых помещений с 18 до 16 градусов тепла. Но эти изменения в нормативные акты так и не внесли. В итоге допустимые минимум температуры в квартирах - по-прежнему, плюс 18.

О плюс 18 в квартирах киевлян говорит и Кличко. Но он почему-то называет другие показатели нормы - 21 градус. Очевидно, имеется в виду "норма для Киева", то есть, температура, ниже которой не опускались столбики термометров в квартирах в прошлые годы.

"Не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма -21 градус, а может быть 19 или 18", - сказал Кличко. Он добавил, что власти "сделают все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в квартирах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла".

Плюс 18 в квартире - это, конечно, свежо, но не настолько, чтобы ходить по дому в пальто. Многие горожане сознательно "прикручивают" батареи (там, где это позволяет система отопления) до такой отметки, считая ее "комфортной".

То есть, призыв готовить одеяла и теплую одежду — это своего рода "намек", что на практике может быть еще холоднее. К примеру, те же плюс 16.

"Киевляне жаловались на отопление и в прошлые годы. То есть, теперь, судя по всему, будет еще холоднее", — говорит эксперт рынка ЖКХ Олег Попенко.

Но в случае с Киевом есть еще один нюанс по газу. В последние годы столица всегда в буквальном смысле "выбивала" газ у "Нафтогаза".

НАК, с учетом статуса столицы и размера городского бюджета выставлял заоблачные ценники, не соглашался ждать платежей по старым долгам и т.д. То есть, в буквальном смысле, выкручивал руки. И даже без войны Киев несколько раз оказывался на пороге "холодной зимы" и даже брал кредиты на покупку газа.

Поэтому полностью риск разборок по газу исключить нельзя. Тем более, что запасов газа у НАКа в этом году мало.

Более масштабная угроза — возможные перебои с отоплением.

Отопление в Киеве обеспечивается из нескольких источников. Это, в частности, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, "Еврореконструкция", теплоцентрали.

То есть, вариант, что отопление сразу пропадет во всем городе, все же маловероятен. Даже в случае "прилета" на какой-то объект и его остановки, тепло пропадет только в конкретных районах, а не во всем городе. К примеру, ТЭЦ-6 обеспечивает теплом Дарницкий, Деснянский, Оболонский, Шевченковский и Подольский районы (напомним, в начале войны враг пытался повредить эту ТЭЦ).

ТЭЦ-5 отапливает Русановку Осокорки, Позняки, Теремки и другие районы.

Но в условиях войны все может быть. На случай перебоев с теплоснабжением, как сказал Кличко, приготовлены генераторы и топливо для них. Но они рассчитаны, в первую очередь, на потребности больниц, детсадов и школ.

"Но тут отдельными генераторами проблему не решишь. Нужны мобильные котельные, причем, в большой количестве. Иначе есть опасность для теплосетей и повторения Алчевска, особенно если будут морозы", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Если такое произойдет, теплыми одеялами проблему уже не решить - придется эвакуировать людей. Тем более, что большинство городах живет в многоэтажках, и особых вариантов "индивидуальной подготовки к отопительному сезону", к примеру, закупки тех же дров или буржуйки для людей нет.

Открытым остается и вопрос по горячей воде. Заместитель городского головы Петр Пантелеев заявил в начале августа, что ожидается возобновление горячего водоснабжения на Троещине, Подоле, Оболони, Радужном. Всего на тот момент гидравлические испытания были проведены на 83% объектов (котельных, теплосетей и пр).

Но будет ли горячая вода в случае супер сложного отопительного сезона - пока неясно. В теории, если ТЭЦ будут нормально работать, будет и горячая вода. Но если начнутся перебои с отоплением, то, понятно, что и вода пропадет. Также непонятно, какой будет температура горячей воды, если снизят температуру теплоносителя.

Между тем, всем киевлянам уже начали автоматически насчитывать платежи за горячую воду, даже если в квартире давно стоит бойлер и горячей водой никто не пользуется. В "Киевтеплоэнерго" обещают впоследствие провести сверку, и вернуть людям лишнее. Но перерасчет будет потом, а платить нужно уже сейчас.

"И, если вам насчитают за горячую воду, которую вы не потребляете, то и за водоотвод этой воды, которого по факту нет, тоже получите платежку. А как потом провести сверку по водоотводу. Учета там нет, и каждый киевлянин заплатит с квартиры в среднем 100 гривен за услугу, которой не получал. Неплохой бизнес - ежемесячно 200 млн гривен буквально воздуха", - говорит Попенко.

Электрическая зависимость

Виталий Кличко среди возможных рисков отопительного сезона называет также перебои с электроэнергией.

"Могут быть и перебои с электричеством. Надеемся и сделаем все, чтобы этого не было. Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который нужен, чтобы решить проблему", — заявил Кличко.

Отметим, что Киев частично снабжается электроэнергией за счет ТЭЦ. То есть, если будут какие -то проблемы с ними, то автоматически пропадет не только отопление, но и свет. То есть, речь идет о полном блэкауте, а в том случае одеяло и носки не спасут.

Кроме того, по словам Геннадия Рябцева, специфика Киева в том, что он "питается" электроэнергией сразу из многих источников. Помимо ТЭЦ, это Киевская и Каховская ГЭС, Трипольская ГРЭС плюс выделенная линия с Ривненской АЭС.

С одной стороны, это обеспечивает Киеву надежное электроснабжение. С другой — ставит его в зависимость от ситуации на многих энергетических объектах, а это - определенные риски.

Но есть и менее глобальные угрозы.

Буквально на днях заместитель городского головы Петр Пантелеев отчитался на своей странице в "Фейсбуке" об итогах проверки жилых домов и трансформаторной подстанции в Печерском районе.

"Есть критические замечания к состоянию электрощитовых и помещений, в которых они расположены- нет освещения, не видим регулярного обслуживания, захламленные входы. На эти работы не нужно денег, нужно просто регулярно проверять оборудование, подтянуть контакты, поменять предохранители. Отопительный сезон будет чрезвычайно сложным, и готовится к нему нужно с максимальной отдачей. Ответственны все - от глав районов до мастеров ЖЭКов и электриков. Не будет все выполнено вовремя - город будет принимать кадровые решения", — заявил Пантелеев.

"Для электросетей в Киеве — главная проблема на эту зиму это перегруз и даже возможные пожары. Люди будут массово включать электрические обогреватели, сети во многих домах старые и нагрузку просто не выдержат. Жильцам нужно за свои деньги ремонтировать. В платежках пункта "Обслуживание электрических сетей в многоквартирном доме" вообще нет. Поэтому решить проблему в конкретном доме можно разве что на дополнительные платежи и сборы от жильцов", — говорит Попенко.

"Сразу полетят сети в хрущевках, потом сработает автоматика на трансформаторной станции, если она не сгнила, конечно. А если сгнила, может быть возгорание и вырубит целый микрорайон, а то и несколько. Было уже такое в Киеве, когда весь центр сидел без электричества. Причем, заметьте, без войны. Кличко, как мэр столицы, как по мне, должен не советовать запасаться всем одеялами и шерстяными носками, а рассказать, что сделали городские власти, чтобы не допустить возможных ЧП. К примеру, сколько закуплено тех же мобильных котельных или пунктов обогрева для населения (которые, кстати, планируют открывать этой зимой даже в Европе, в частности, Германии - Ред), и как будут спасать систему теплоснабжения, если не дай бог, прилетит на ТЭЦ. А без этого "страшилки" о сложном отопительном сезоне - банальная попытка списать все недоработки и проблемы прошлых лет на войну", — считает Рябцев