Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что грядущей зимой топить в столице будут хуже. И призвал запасаться теплыми вещами.

Об этом он заявил он в интервью "Бабелю".

"Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18", - сказал он.

По его словам, могут быть и перебои с электричеством.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Одно время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", - сказал мэр Киева.

Сейчас, по его словам, в столице сейчас около трех миллионов человек, 200 тысяч из них - внутренние переселенцы. Еще около миллиона пока не вернулись в Киев после эвакуации весной.

Ранее мы писали, что Донецкая область будет не последним регионом, откуда власти объявят обязательную эвакуацию. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук дала понять, что зимой возможны новые волны переселения людей. Она прогнозирует тяжелую зиму и обстрелы РФ по ТЭЦ и другой инфраструктуре.

Также "Страна" разбиралась, как украинцы будут зимовать в условиях войны.