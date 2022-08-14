Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться накануне наступления тяжелой зимы и для деоккупации территории.

Об этом сказала вице- премьер-министр- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в комментарии "Укринформ".

"Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам надо вам помочь, спасти от холодов и врага", - заявила она.

При невозможности эвакуироваться, необходимо обратиться за помощью к представителям ОВА.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ситуация в области остается напряженной. В регионе не работает почта, а оккупанты буквально срывают терминалы в магазинах, чтобы украинцы не имели возможности рассчитываться гривнами. Также отсутствуют украинский интернет и телевидение.

"Люди ждут деоккупации. Именно поэтому мы призываем выезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", - отметил глава области.

Напомним, в оккупированной Херсонской области начали выдавать "госномера" для автомобилей с новым кодом региона.

Также мы писали, как ВСУ поразили два командных пункта и пункт управления россиян в Херсонской области.

Как писала "Страна", Херсонскую область покинули около 50% населения. России удалось взять под свой контроль интернет в Херсонской области путем угроз физической расправой над руководителями провайдеров.

Тем временем война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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