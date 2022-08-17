Советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и президент Турции Эрдоган, которые прибыли в Украину, будут уговаривать Владимира Зеленского сесть за стол переговоров по остановке боевых действий.

"Может быть, и будут (предлагать дипломатическое решение - Ред.)... Но я боюсь даже воспроизвести, что ответит Зеленский", - заявил советник Ермака.

"Наверное, скажет "нет" в целом", - добавил он.

О том, что Эрдоган планирует обсудить с Зеленским дипломатическое урегулирование войны, сообщалось накануне его визита практически официально.

Ранее мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война в Украине закончится дипломатическим путём.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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