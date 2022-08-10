Швейцария готова по просьбе Украины представлять ее дипломатические интересы в России, если Москва даст на это согласие.

Об этом сообщил ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

Речь идет о "мандате покровительствующей державы", который предусматривает, что Швейцария могла бы представлять в России дипломатические интересы Украины, поскольку между государствами сейчас нет дипломатических отношений.

"Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены", - отметил официальный представитель.

Как пояснил Эльчингер, "Швейцария активно предлагала свои добрые услуги обеим сторонам". К ним относятся, в частности, "роль принимающей стороны для переговоров и встреч", а также поддержка и экспертный вклад в "возможные переговоры".

"Чтобы мандат покровительствующей державы вступил в силу, Россия должна еще дать свое согласие", - пояснил Эльчингер.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией в день начала войны.

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