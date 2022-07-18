Швейцария отказалась лечить у себя раненых бойцов ВСУ из-за нежелания нарушать нейтральный статус страны и Женевские конвенции, которые требуют от нейтральных стран интернировать (лишать свободы передвижения) раненных военных.

Об этом пишет Tages Anzeiger.

Изначально к правительству Швейцарии обратился Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия при НАТО, который координирует международную эвакуацию военных ВСУ.

Некоторые кантоны Швейцарии были готовы принять раненных в своих клиниках, однако Федеральное ведомство здравоохранения и МИД Швейцарии отказали в запросе.

Что касается раненых гражданских лиц, то правительство Швейцарии считает, что отличить гражданских лиц от военнослужащих практически невозможно, учитывая, что сейчас многие гражданские в Украине берут в руки оружие, чтобы защитить страну.

Вместо этого Швейцария предпочитают помогать раненным, направляя гуманитарную помощь непосредственно в гражданские лечебные учреждения Украины.

Ранее Швейцария выступила против конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Также Швейцария отказалась поставить в Польшу списанные танки Leopard вместо переданной Украине техники.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.