Экс-генпрокурор Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии - нардеп
Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова, как и сообщали источники "Страны" ранее, стала послом Украины в Швейцарии.
Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк у себя в Телеграм.
"Теперь есть посол в Швейцарии - Ирина Венедиктова", - написал Железняк.
Позже Железняк добавил, что официально еще неизвестно, подписал ли президент указ о назначении, но представление от МИД уже есть.
Как писала "Страна", Зеленский официально уволил Венедиктову с поста генпрокурора 19 июля.
Напомним, свое увольнение Венедиктова назвала законным, хоть накануне дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.
Несмотря на это, президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.
В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему президент принял такое решение.
Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.