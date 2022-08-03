Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова, как и сообщали источники "Страны" ранее, стала послом Украины в Швейцарии.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк у себя в Телеграм.

"Теперь есть посол в Швейцарии - Ирина Венедиктова", - написал Железняк.

Позже Железняк добавил, что официально еще неизвестно, подписал ли президент указ о назначении, но представление от МИД уже есть.

Как писала "Страна", Зеленский официально уволил Венедиктову с поста генпрокурора 19 июля.

Напомним, свое увольнение Венедиктова назвала законным, хоть накануне дала понять, что не хочет увольняться по собственному желанию и намекнула на незаконность такого решения.

Несмотря на это, президент Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Венедиктовой.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему президент принял такое решение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.