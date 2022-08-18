Договор об экспорте зерна из Украины пока не дает желаемых результатов в борьбе с мировым продовольственным кризисом.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Для транспортировки украинского зерна не хватает судов, а большая часть того, что удается вывезти, не попадает в бедствующие страны. Кроме того, Украина подозревает Россию в вывозе через крымские порты украденного у нее зерна", – сообщает издание.

Также говорится о том, что масса проблем возникла из-за того, что зерновозы везут не пшеницу, а кукурузу.

"Незадолго до прибытия в порт назначения - Триполи - судно Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы на борту сменило курс. Согласно официальной версии, покупатель отказался получать груз, опоздавший на пять месяцев.

Но главное в том, что Ливан в основном нуждается в пшенице, а не в кукурузе, сообщил агентству dpa президент консорциума по импорту продовольствия Хани Бушали.

Вот "Разони" и пришлось продолжить плавание по Средиземному морю еще несколько дней, пока в Турции не нашелся новый покупатель на кукурузу.

Во многих странах пшеница является продуктом питания номер один. Тем не менее, на несколько следующих судов также грузили кукурузу или подсолнечный шрот из Украины", – пишет DW.

Ранее мы писали, что Украина ограничит отгрузку зерна до трех судов в день для проверки безопасности маршрутов.

Также "Страна" сообщала, что министр аграрной политики Николай Сольский призвал спокойно отнестись к случаям отказа от украинского зерна.