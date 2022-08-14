В воскресенье, 14 августа, в порту города Южный в Одесской области погрузили зерно на корабль Brave Commander для стран Восточной Африки. Он отправится в Эфиопию уже завтра.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Судно за этот рейс перевезет 23 тысячи тонн украинского зерна. Погрузку осуществили в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

На мероприятии присутствовали министр инфраструктуры Александр Кубраков, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Денис Браун и заместитель регионального директора ВПР ООН Мариан Уорд.

Кубраков, общаясь с журналистами, выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с ООН в рамках продовольственной программы.

"Инициатива работает. Уже около полумиллиона тонн отправили из трех наших портов. Надеюсь, к сентябрю мы выйдем на уровень 3-3,5 миллиона тонн, а дальше уже на уровень, который был", - сказал министр.

Дэнис Браун отметила, что Brave Commander станет одним из многих кораблей, которые поплывут в африканские голодающие страны.

"Видеть голодающего ребенка - это очень больно. Голод - это физически очень больно", - добавила Браун.

Ранее мы писали, что сегодня первое судно, покинувшее Украину в рамках "зернового соглашения", прибыло в сирийский порт Тартус. 1 августа судно RAZONI отплыло из украинского порта Одессы в соответствии со сделкой между Россией и Украиной, заключенной при посредничестве ООН и Турции 22 июля в Стамбуле.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что после разблокировки портов экспорт зерна из Украины превысит довоенные показатели. До войны экспорт в среднем составлял 4,2 млн тонн в месяц. В июне, когда трафик пошел через Дунай, удалось достичь темпов в 2,5 млн тонн в месяц. А теперь, после разблокировки экспорта, ожидается показатель в 5 миллионов тонн в месяц.