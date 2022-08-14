В воскресенье, 14 августа, первое судно, покинувшее Украину в рамках "зернового соглашения", прибыло в сирийский порт Тартус.

Об этом пишет Reuters.

1 августа судно RAZONI отплыло из украинского порта Одессы в соответствии со сделкой между Россией и Украиной, заключенной при посредничестве ООН и Турции 22 июля в Стамбуле.

Груз с 26 тоннами украинского зерна на борту направлялся в Ливан, но покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. После чего начались поиски другого покупателя.

Министр аграрной политики Николай Сольский призвал спокойно отнестись к случаям отказа от украинского зерна. В комментарии "Стране" он рассказал, что корабль простоял с зерновым грузом (кукурузой) с февраля, поэтому в любой стране были бы вопросы к качеству продукции.

"Нужно относиться к этим ситуациям спокойно, пройдёт время и все придёт в норму - при условии, если нам не помешают понятные всем обстоятельства", - сообщил Сольский.

Также он отметил, что в июле Украине удалось экспортировали 2,8 млн тонн, что на 27% больше, чем в июне.

Как писала "Страна", в ближайшие дни Украина ожидает прибытия корабля, который доставит 23 тысячи тонн зерна в Эфиопию.

Также "Страна" сообщала, что в пятницу, 5 августа, из украинских портов вышли три сухогруза с зерном. Сухогрузы Navi Star, Rojen и Polarnet везут 57 тысяч тонн кукурузы в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Уже в сентябре Украина может начать экспортировать пшеницу нового урожая через порты.