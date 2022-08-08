Покупатель отказался от украинского зерна, следовавшего в порт Триполи в Ливане на судне Razoni.

Об этом сообщает ВВС.

Причина отказа - задержка доставки груза сроком более чем на пять месяцев, сообщило в своем Twitter посольство Украины в Бейруте.

Официальные лица Ливана заявили, что судно Razoni должно было покинуть Украину и отправиться в Ливан 24 февраля, но отправление было отложено из-за войны

Судно остановилось у побережья южной Турции. Поставщик груза ищет нового покупателя.

Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший Одессу в рамках соглашения по разблокировке черноморских портов. На его борту - 26 тысяч тонн украинской кукурузы.

С момента отправки Razoni Украину покинули еще пять судов с сельхозпродукцией. Одно из них, судно Polarnet, уже прибыло в северный турецкий порт Дериндже. На его борту 12 тысяч тонн кукурузы. Ожидается, что сегодня судно разгрузят.

Напомним, в понедельник, 1 августа, первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы. Корабль Razoni был загружен украинской кукурузой и направлялся в Ливан под флагом Сьерра-Леоне.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 7 августа, еще четыре судна с зерном вышли из Украины в рамках "зерновой сделки". Речь идет о четырех суднах - MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND. Они перевозят почти 170 тысяч тонн агропродукции и следуют в порты Китая, Италии и Турции.

Также "Страна" сообщала, что к порту Черноморска уже приближается сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса. Это будет первое судно, которое примет порт после начала войны. В Черноморске оно примет на борт груз зерна в рамках зернового соглашения, заключенного в июле.