К Черноморску уже приближается сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса. Это будет первое судно, которое примет порт после начала войны.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Судно вчера вышло из Стамбула после проверки в Совместном координационном центре.

В Черноморске оно примет на борт груз зерна в рамках зернового соглашения, заключенного в июле.

Напомним, что первое загруженное украинской кукурузой судно уже прошло инспекцию в Стамбуле, чтобы отправиться в Ливан. А вчера из портов Украины вышли еще три сухогруза с зерном.

Тем временем в Украине заявили о возможности заключения соглашения по поставкам металлов по образцу зерновой сделки.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.